BMW Digital Key | disponibile da ora con gli smartphone Android

Nell'ambito del Car Connectivity Consortium, BMW insieme ai suoi partner continua a implementare lo sviluppo e la distribuzione della BMW Digital Key. La chiave Digitale BMW sarà ora disponibile per gli smartphone con sistema operativo Android. Grazie a questo aggiornamento, il numero di modelli di smartphone compatibili aumenterà e di conseguenza anche il numero di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: BMW M2: due nuove varianti in arrivo BMW Serie 5 G38: ecco le immagini ufficiali BMW M5: un belva da oltre 600 cavalli BMW Serie 8: avvistato prototipo in Italia BMW M4: la vettura modificata ad Abu Dhabi BMW-Daimler: collaborazione tedesca sospesa

