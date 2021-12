"Basta, ti butto fuori". L'ira della Berlinguer in studio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ancora uno scontro nello studio di Bianca Berlinguer, che ha minacciato di mandare via Luca Telese e ha alzato la voce con Borgonovo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ancora uno scontro nellodi Bianca, che ha minacciato di mandare via Luca Telese e ha alzato la voce con Borgonovo

Advertising

bottiglia_ : no se mettono zhongli al posto di xiao butto giù tutto cazzo disinstallo il gioco basta - chanssdiimples : @Y0URL1GHT BASTA DAVV IO MI BUTTO ho fatto diventare tre dei miei pg emo ma altroché divento emo io - Anna110980 : #gfvip @GrandeFratello ascoltate ed ha ragione stamattina Katia a sbagliato e non è la prima volta ad Eva gli dice… - gvacekelly : mi butto giù completamente non avete capito basta - AngelStoneCB : @fabi976 Ho la fortuna di vivere ai piedi delle montagne,per me un toccasana…i faggeti i posti migliori…ma basta so… -