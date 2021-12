Asl Bari: 204 casi di corona virus nelle scuole in una settimana "Resta elevata e in crescita la circolazione" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Resta elevata e in crescita la circolazione del virus nelle scuole: sono 204 i casi registrati questa settimana, 57 in più rispetto ai 147 risalenti alla settimana precedente. E’ quanto emerge dal monitoraggio fornito dal team Covid scuole dell’Epidemic Intelligence center della ASL che fra il 13 dicembre e il 19 dicembre ha intercettato in totale 204 casi positivi, di cui 182 studenti e 22 operatori scolastici. I nuovi positivi sono così distribuiti: 79 nelle scuole primarie, (73 alunni e 6 personale scolastico), 50 nelle scuole secondarie di primo ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asle inladel: sono 204 iregistrati questa, 57 in più rispetto ai 147 risalenti allaprecedente. E’ quanto emerge dal monitoraggio fornito dal team Coviddell’Epidemic Intelligence center della ASL che fra il 13 dicembre e il 19 dicembre ha intercettato in totale 204positivi, di cui 182 studenti e 22 operatori scolastici. I nuovi positivi sono così distribuiti: 79primarie, (73 alunni e 6 personale scolastico), 50secondarie di primo ...

