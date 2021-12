Anno di prova e formazione, 46.396 i docenti neoassunti iscritti alla piattaforma Indire, oltre 38mila i bilanci in lavorazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Indire pubblica i primi dati sui docenti neoassunti nell'Anno scolastico 2021/22. I docenti iscritti alla piattaforma sono in totale 46.396; 2.868 i tutor associati; 38.411 i bilanci iniziali in lavorazione nell'ambiente; 9.162 i bilanci iniziali inviati definitivamente; 11.914 i bilanci finali e bisogni formativi futuri in lavorazione; 4 i bilanci finali e bisogni formativi futuri inviati definitivamente L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021)pubblica i primi dati suinell'scolastico 2021/22. Isono in totale 46.396; 2.868 i tutor associati; 38.411 iiniziali innell'ambiente; 9.162 iiniziali inviati definitivamente; 11.914 ifinali e bisogni formativi futuri in; 4 ifinali e bisogni formativi futuri inviati definitivamente L'articolo .

