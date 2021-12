“Vaccino per Omicron? Non lo escludiamo”: l’Ema parte a razzo (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Poteva mancare l’ipotesi di Vaccino per la variante Omicron? Ovviamente no, e l’Ema ci tiene subito a farcelo sapere, come riportato dall’Agi. Vaccino per Omicron? “Non sappiamo ancora”, dice l’Ema Certezze zero, ma l’importante sembra sia fare rumore. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per bocca della sua direttrice Emer Cooke, in conferenza stanca così si esprime: “Non sappiamo ancora se avremo bisogno di un Vaccino adattato” – per la variante Omicron – “ma non dovremo ricominciare da zero” per svilupparlo. Aggiungendo poi che “la comunità scientifica ha bisogno di vedere più dati sull’impatto della variante sull’efficacia dei vaccini approvati”. Sembra incredibile, ma pare che le notizie analitiche sulla variante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Poteva mancare l’ipotesi diper la variante? Ovviamente no, eci tiene subito a farcelo sapere, come riportato dall’Agi.per? “Non sappiamo ancora”, diceCertezze zero, ma l’importante sembra sia fare rumore. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per bocca della sua direttrice Emer Cooke, in conferenza stanca così si esprime: “Non sappiamo ancora se avremo bisogno di unadattato” – per la variante– “ma non dovremo ricominciare da zero” per svilupparlo. Aggiungendo poi che “la comunità scientifica ha bisogno di vedere più dati sull’impatto della variante sull’efficacia dei vaccini approvati”. Sembra incredibile, ma pare che le notizie analitiche sulla variante ...

