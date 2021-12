Udinese, con la Salernitana come Juventus-Napoli (Di martedì 21 dicembre 2021) La Salernitana non è partita per Udine, dove tra pochi minuti avrebbe dovuto affrontare l’Udinese in quello che sarebbe potuto addirittura essere il suo ultimo match di questa stagione in Serie A, dato che sulla testa del club campano pende la spada di Damocle dell’esclusione dal campionato. Una situazione che sarà più chiara qualora entro L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Lanon è partita per Udine, dove tra pochi minuti avrebbe dovuto affrontare l’in quello che sarebbe potuto addirittura essere il suo ultimo match di questa stagione in Serie A, dato che sulla testa del club campano pende la spada di Damocle dell’esclusione dal campionato. Una situazione che sarà più chiara qualora entro L'articolo

Advertising

capuanogio : La #Salernitana non parte per Udine nemmeno questa mattina e salta la gara con l'#Udinese. La #SerieA torna allo sc… - monicabertini : Meno abbronzati rispetto a quest’estate ma ancora più carichi per questa 3 giorni di #CoppaItalia. 8 partite e altr… - CalcioFinanza : #Udinese, con la Salernitana un nuovo 'caso' Juventus-Napoli - octopaul_ : @juventusfc Una delle poche partite che mi ha fatto pensare Sarri può farcela. Questa, con l'udinese e il primo tem… - ScalezJunior : RT @gianluspin: Avvertite la #Asl che la squadra campana è la #Salernitana non il #Napoli è quella con le strisce bianconere è l’Udinese no… -