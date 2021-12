Troppi casi di Covid-19: chiusa la scuola elementare di Aranova (Di martedì 21 dicembre 2021) Fiumicino – La scuola di via Michele Rosi ad Aranova resterà chiusa domani 22 dicembre. Lo ha stabilito il primo cittadino Esterino Montino con un’ordinanza. Decisione presa a causa dell’elevato numero di casi di Covid-19 all’interno del plesso scolastico. “In accordo con la dirigenza scolastica – si legge in una nota del Comune -, a causa dell’elevato numero di casi di contagio da coronavirus all’interno del plesso scolastico di via Michele Rosi ad Aranova e per evitare un’ulteriore diffusione del virus tra studenti e personale scolastico, con ordinanza è stata decisa la chiusura della scuola nella giornata di domani, 22 dicembre 2021?. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021) Fiumicino – Ladi via Michele Rosi adresteràdomani 22 dicembre. Lo ha stabilito il primo cittadino Esterino Montino con un’ordinanza. Decisione presa a causa dell’elevato numero didi-19 all’interno del plesso scolastico. “In accordo con la dirigenza scolastica – si legge in una nota del Comune -, a causa dell’elevato numero didi contagio da coronavirus all’interno del plesso scolastico di via Michele Rosi ade per evitare un’ulteriore diffusione del virus tra studenti e personale scolastico, con ordinanza è stata decisa la chiusura dellanella giornata di domani, 22 dicembre 2021?. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

