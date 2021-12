Traffico Roma del 21-12-2021 ore 07:30 (Di martedì 21 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione prima e Cody sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro che sulla tangenziale est e altre cose da via Salaria a via dei Campi Sportivi direzione del Foro Italico e tra via Prenestina viale Castrense in direzione San Giovanni Scuderi anche sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e l’appia e code sulla diramazione Roma Sud nelle due direzioni La Tenuta di Torrenova Traffico in fila sulle principali strade in direzione del centro in particolare sulla Flaminia sulla Salaria dalle 8 a causa di lavori di potatura è chiusa corso Trieste da via Nomentana di Alessandria fino alle 17:30 Inoltre su via Zara a senso unico di marcia da via delle Alpi a Corso Trieste per i dettagli di questa e di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione prima e Cody sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro che sulla tangenziale est e altre cose da via Salaria a via dei Campi Sportivi direzione del Foro Italico e tra via Prenestina viale Castrense in direzione San Giovanni Scuderi anche sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazionesud e l’appia e code sulla diramazioneSud nelle due direzioni La Tenuta di Torrenovain fila sulle principali strade in direzione del centro in particolare sulla Flaminia sulla Salaria dalle 8 a causa di lavori di potatura è chiusa corso Trieste da via Nomentana di Alessandria fino alle 17:30 Inoltre su via Zara a senso unico di marcia da via delle Alpi a Corso Trieste per i dettagli di questa e di ...

BRADYPUSS : RT @Agnese73186871: Cosa fare a Roma mentre si sta in fila nel traffico. #Roma4me - MyllaRossi : RT @Agnese73186871: Cosa fare a Roma mentre si sta in fila nel traffico. #Roma4me - LuceverdeRoma : ?? #traffico #Roma - A24 Tratto Urbano ?????? Coda di 4 km tra la Fine della Complanare e il Bivio A24/Tangenziale est… - astralmobilita : [AGG] ??? #A1 #DiramazioneRomasud traffico bloccato per #incidente tra #Bivio #DiramazioneRomaSud e #SanCesareo… - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud traffico bloccato causa incidente tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e A1 Svincolo San Ces… -