The Witcher 2 | Kristofer Hivju | Nivellen è al 95% prostetico

La star de Il trono di spade Kristofer Hivju ha rivelato i segreti del trucco del suo personaggio in The Witcher 2, l'animalesco Nivellen. Il primo episodio della seconda stagione di The Witcher ha introdotto ai fan il personaggio di Nivellen, interpretato dalla star de Il trono di spade Kristofer Hivju. L'attore ha rivelato che la trasformazione è al 95% trucco prostetico. Nivellen è un amico di Geralt che è stato maledetto, assumendo così l'aspetto di una bestia. La rappresentazione visiva del personaggio è a dir poco sbalorditiva. In un'intervista con TheWrap, Kristofer Hivju ha rivelato che il costume era in realtà composto per il 95% da protesi: "Un piccolo foro con una fotocamera ...

