Sparatoria ad Avellino, arrestato 27enne in possesso di arma da fuoco (Di martedì 21 dicembre 2021) Far West ad Avellino. I carabinieri della compagnia locale hanno arrestato un 27enne che ha sparato all'ingresso di un bar nel capoluogo irpino ai danni un 30enne di Atripalda. Il giovane malcapitato a seguito dei colpi di arma da fuoco ha riportato alcune ferite sul corpo mentre il presunto autore del folle gesto è ritenuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

