Ricerca | in arrivo nano-luci colorate per decorare le sequenze del Dna

In arrivo nano-luci colorate per decorare le sequenze del Dna e migliorare l'archiviazione dei dati digitali. E' questo l'obiettivo del nuovo progetto di Ricerca Dna-Fairylights coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia e che è stato finanziato dall'Unione Europea con circa 3 milioni per i prossimi 3 anni. L'Iit sottolinea che l'archiviazione dei dati digitali tramite Dna è una tecnica innovativa che gli scienziati stanno studiando per avere, in futuro, alternative efficienti e a basso costo per l'archiviazione dei dati. Il progetto Dna-Fairylights, finanziato dall'Unione Europea, mira a unire questa tecnologia bioispirata insieme alla scienza dei nanomateriali, attraverso la ...

