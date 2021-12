Quirinale, un tweet di Crosetto stravolge trame e voci: “Tanto rumore per nulla. La partita è chiusa da tempo” (Di martedì 21 dicembre 2021) Sul Quirinale, o meglio, sul toto-Colle, rumors, indiscrezioni, ipotesi e trame che mirano alla tessitura di un tessuto dietrologico che sfrangia da tutte le parti, l’ultima parola (per il momento) è quella di Guido Crosetto, riassunta in un enigmatico tweet. Una riflessione, la sua sulla partita che vede tirare per la giacchetta Sergio Mattarella. E che, un giorno sì e uno no, accredita e smentisce la corsa di Draghi. Ora quotato in gara, ora escluso dalla competizione istituzionale, a seconda dei commentatori e del gossip di palazzo del momento. O che, assai più frequentemente, in generale riferisce un dietro le quinte animato da fazioni. Fronde. Veleni, aperture e veti incrociati, su cui l’imprenditore torinese interviene nel dibattito infuocato con una sua considerazione “dirimente”. Ma andiamo con ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sul, o meglio, sul toto-Colle, rumors, indiscrezioni, ipotesi eche mirano alla tessitura di un tessuto dietrologico che sfrangia da tutte le parti, l’ultima parola (per il momento) è quella di Guido, riassunta in un enigmatico. Una riflessione, la sua sullache vede tirare per la giacchetta Sergio Mattarella. E che, un giorno sì e uno no, accredita e smentisce la corsa di Draghi. Ora quotato in gara, ora escluso dalla competizione istituzionale, a seconda dei commentatori e del gossip di palazzo del momento. O che, assai più frequentemente, in generale riferisce un dietro le quinte animato da fazioni. Fronde. Veleni, aperture e veti incrociati, su cui l’imprenditore torinese interviene nel dibattito infuocato con una sua considerazione “dirimente”. Ma andiamo con ...

Advertising

steganiania : RT @SecolodItalia1: Quirinale, un tweet di Crosetto stravolge trame e voci: “Tanto rumore per nulla. La partita è chiusa da tempo” https://… - SecolodItalia1 : Quirinale, un tweet di Crosetto stravolge trame e voci: “Tanto rumore per nulla. La partita è chiusa da tempo”… - maury_tweet : Berlusconi al Quirinale? No grazie - Firma la petizione! - cancro58 : @1Marzia2 È talmente democratica che ha chiuso i commenti a chi non la segue. I tweet di questa tipa e i commenti a… - betterlisten21 : RT @eurallergico: Salviamo il tweet. Con il dovuto rispetto, ovviamente. -