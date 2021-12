Questo non è un «muro» che separa i vaccinati dai non vaccinati in Germania (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 21 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato il 3 dicembre su Facebook contenente la foto di due persone che si tengono la mano dai lati opposti di una recinzione metallica e un testo che recita: «Il “muro di Berlino del Covid” al supermercato. separa i vaccinati dai non vaccinati…». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «#Germania». Si tratta di un’immagine presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, l’immagine che mostra la recinzione metallica proviene dalla Lettonia e non dalla Germania, come testimonia la fonte originale del reperto ... Leggi su facta.news (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 21 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato il 3 dicembre su Facebook contenente la foto di due persone che si tengono la mano dai lati opposti di una recinzione metallica e un testo che recita: «Il “di Berlino del Covid” al supermercato.dai non…». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «#». Si tratta di un’immagine presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, l’immagine che mostra la recinzione metallica proviene dalla Lettonia e non dalla, come testimonia la fonte originale del reperto ...

