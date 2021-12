Messina, tragico incidente in tangenziale: morta una donna di 68 anni e tre feriti (Di martedì 21 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 21 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

telodogratis : Tragico tamponamento in tangenziale a Messina, muore donna di 68 anni - palermo24h : Tragico tamponamento in tangenziale a Messina, muore donna di 68 anni - blogsicilia : #notizie #sicilia Tragico tamponamento in tangenziale a Messina, muore donna di 68 anni - - blogsicilia : #notizie #sicilia Tragico incidente nel Messinese, donna muore investita da autocompattatore -… - palermo24h : A 113 anni dal tragico terremoto di Messina… -