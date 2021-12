La Juve rientra in corsa: Kean-Bernardeschi, per il Cagliari è notte fonda. Allegri accorcia sul quarto posto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha chiuso il suo 2021 con una vittoria. Lo ha fatto all'Allianz Stadium di Torino battendo il Cagliari per 2-0, complicando ulteriormente la situazione della squadra sarda sempre in zona retrocessione e del suo allenatore Walter Mazzarri, la cui panchina è da stasera ancora più instabile. In corsa per rientrare nelle zone alte della classifica, la Juventus è inevitabilmente scesa in campo inserendo la trazione anteriore contro un Cagliari che a tratti ha cercato di alzare il proprio baricentro per non subire troppo la pressione dei bianconeri. Per quasi tutta la prima frazione, la retroguardia rossoblù ha cercato di respingere l'offensiva della Juventus e quando non sono stati i giocatori ospiti a negare la gioia ai padroni di casa è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – Lantus ha chiuso il suo 2021 con una vittoria. Lo ha fatto all'Allianz Stadium di Torino battendo ilper 2-0, complicando ulteriormente la situazione della squadra sarda sempre in zona retrocessione e del suo allenatore Walter Mazzarri, la cui panchina è da stasera ancora più instabile. Inperre nelle zone alte della classifica, lantus è inevitabilmente scesa in campo inserendo la trazione anteriore contro unche a tratti ha cercato di alzare il proprio baricentro per non subire troppo la pressione dei bianconeri. Per quasi tutta la prima frazione, la retroguardia rossoblù ha cercato di respingere l'offensiva dellantus e quando non sono stati i giocatori ospiti a negare la gioia ai padroni di casa è ...

