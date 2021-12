La denuncia degli infermieri: 'Complicata la convivenza con i no vax ricoverati' (Di martedì 21 dicembre 2021) La situazione negli ospedali italiani sta degenerando a causa di molti fattori tutti riconducibili di nuovo all'ondata di pandemia in corso, con l'aggravante che ci sono ancora meno operatori del ... Leggi su globalist (Di martedì 21 dicembre 2021) La situazione negli ospedali italiani sta degenerando a causa di molti fattori tutti riconducibili di nuovo all'ondata di pandemia in corso, con l'aggravante che ci sono ancora meno operatori del ...

Advertising

ilprogressivo : RT @BeppeGiulietti: “Siamo sotto organico, le nostre ispezioni rivelano ch nove aziende su dieci non sono in regola con le norme di sicurez… - Malexprojects : RT @BeppeGiulietti: “Siamo sotto organico, le nostre ispezioni rivelano ch nove aziende su dieci non sono in regola con le norme di sicurez… - ilgraficomasche : RT @BeppeGiulietti: “Siamo sotto organico, le nostre ispezioni rivelano ch nove aziende su dieci non sono in regola con le norme di sicurez… - RobiVvp : RT @BeppeGiulietti: “Siamo sotto organico, le nostre ispezioni rivelano ch nove aziende su dieci non sono in regola con le norme di sicurez… - scantors1 : RT @BeppeGiulietti: “Siamo sotto organico, le nostre ispezioni rivelano ch nove aziende su dieci non sono in regola con le norme di sicurez… -