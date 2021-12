Juventus-Cagliari 2-0 | Allegri | “Sarei contento di arrivare a fine febbraio con questo distacco”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il tecnico della, Massimiliano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta contro ilper 2-0. Ecco le sue parole: “Cambio tattico tra Kean e Morata? Morata con la squadra chiusa si era innervosito. Gli arrivava palla e non faceva bene. Lì ho preferito cambiarli. Morata poi da lì ha fatto bene e Kean ha segnato. Arthur non ha grandi gol, Bentancur nemmeno, Rabiot idem, McKennie deve migliorare. Bisogna lavorarci tantissimo su. Bisogna tirare, avevo chiesto di tirare molto da fuori e l’unico che l’ha fatto con la giusta cattiveria è Bernardeschi. Ci servono più gol dei centrocampisti e dai calci da fermo. Quando arrivi a questi momenti è divertente perché adesso siamo noi che stiamo recuperando punti agli altri, ad inizio anno era il contrario. Io...

Labatte il2 - 0 nell'anticipo della 19esima giornata della Serie A. I bianconeri chiudono il girone d'andata con 34 punti e accorciano le distanze rispetto alla zona Champions: il ...Labatte il2 - 0 e Genoa - Atalanta si chiude 0 - 0 negli anticipi della 19/a giornata di serie A. A Torino, i bianconeri sono andati in vantaggio con Kean nel finale del primo tempo, ...PAGELLE JUVE Szczesny 6,5 Graziato da Dalbert, gran riflessi su Joao Pedro Cuadrado 5,5 Pennella cross e corner taglienti ma non segue il taglio di Dalbert e rischia grosso Bonucci 6 ...Con un gol per tempo, la Juventus batte 2-0 il Cagliari con le reti di Kean a fine primo tempo e di Bernardeschi nella ripresa. La rincorsa al quarto posto, complice il pareggio dell'Atalanta a Genova ...