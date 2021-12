Juve | Arrivabene | Alcuni sono più legati al procuratore che alla maglia

(Di martedì 21 dicembre 2021) Non c'è mai una persona che lavora da sola, non guardo il passato ma solo la situazione attuale. Stiamo lavorando sulla sostenibilità dei conti e sulla competitività della squadra. Tutte le situazioni ...

Advertising

Gazzetta_it : Effetto Arrivabene: mercato, società, linea d'azione, ecco cos'ha cambiato nella Juve - cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - romeoagresti : L’ad della #Juve, Arrivabene, ai microfoni di DAZN: “L’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della… - CorSport : #Raiola, #DeLigt e la #Juve: la frecciata di #Arrivabene ?? - LKM_juve : RT @GoalItalia: Il punto di vista di Maurizio Arrivabene ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Arrivabene

: "Procuratori facciano il loro lavoro, noi facciamo il nostro" "Voglio ringraziare i tifosi perché sono una parte importante della società, a Bologna sotto la nebbia hanno cantato ...Mauriziosi è presentato nel pre - partita di- Cagliari parlando anche della gestione della squadra e delle situazioni legate a Dybala e De Ligt. " Differenze tra gli sport ce ne ...In relazione alle dichiarazioni di Raiola riguardo De Ligt, il dirigente bianconero tuona: "E' un problema per tante società. Sul futuro di Dybala: "E' il nostro numero 10" ...Le parole di Maurizio Arrivabene nel prepartita di Juventus-Cagliari "Io sono abituato a parlare molto chiaro. Al giorno d'oggi l'attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è in forma un poc ...