Il dottor Ruggiero: «Osimhen? Dipendesse da lui andrebbe in campo già oggi» (Di martedì 21 dicembre 2021) Il dottor Roberto Ruggiero, che ha ideato e realizzato la maschera protettiva per Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. “Maschera per Osimhen? Non è stato complicato realizzarla, c’era una pressione mediatica maggiore ma per noi è lavoro quotidiano. Poi eravamo mirabilmente diretti dal dottor Canonico e dal chirurgo Tartaro. Che materiale è stato utilizzato? Kevlar e carbonio. Osimhen sta benissimo, fortemente motivato: se Dipendesse da lui andrebbe in campo già oggi. Adesso deciderà Canonico quando farlo entrare in squadra, poi ci sono i tempi di calcificazione e guarigione. Per mia esperienza, quando potrebbe tornare? Ci vogliono tempi tecnici per la guarigione, di solito sono di 90 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) IlRoberto, che ha ideato e realizzato la maschera protettiva per Victor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. “Maschera per? Non è stato complicato realizzarla, c’era una pressione mediatica maggiore ma per noi è lavoro quotidiano. Poi eravamo mirabilmente diretti dalCanonico e dal chirurgo Tartaro. Che materiale è stato utilizzato? Kevlar e carbonio.sta benissimo, fortemente motivato: seda luiingià. Adesso deciderà Canonico quando farlo entrare in squadra, poi ci sono i tempi di calcificazione e guarigione. Per mia esperienza, quando potrebbe tornare? Ci vogliono tempi tecnici per la guarigione, di solito sono di 90 ...

