Guardia Costiera | 170 tonnellate di pesce sequestrate e 7 mila verifiche in tutta Italia

Advertising

SeaWatchItaly : Ieri il nostro equipaggio aereo è stato testimone dell'ennesima incursione della cosiddetta guardia costiera libica… - SeaWatchItaly : Un’altra azione criminale nel Mediterraneo: oggi più di 100 persone sono state riportate illegalmente in #Libia. De… - AnarCode : @La7tv Cosa fai con gente così?! Li metti su un gommone e li consegni alla guardia costiera libica! - JustAMinute__ : RT @mau_or_: #Ipocrisia Oggi tutti #Boric , #Chile , #sinistra... Durerà un paio di giorni. Poi tornerete a criticare chi sciopera, i pover… - Piergiulio58 : ++ Natale, Guardia Costiera sequestra 170 tonnellate pesce ++ - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Costiera

Con questo sentimento l'amministrazione comunale ha consegnato ieri una targa a quattro militari delladella Capitaneria di Porto di Gallipoli, suggellando il gesto di "generoso ...ROMA, 21 DIC Sequestri per 170 tonnellate di prodotti ittici e sanzioni circa 600mila euro. Sono i primi risultati dell'operazione Atlantide dellaper il periodo delle feste che su 6862 verifiche effettuate ha portato a 385 sanzioni e 295 sequestri. I controlli, partiti a inizio dicembre, dureranno per tutte le festività. Questi ...“Profonda gratitudine per l’eroico salvataggio in mare di una donna”. Con questo sentimento l’amministrazione comunale ha consegnato ieri una targa a quattro militari della guardia costiera della Capi ...Savona - È in programma, martedì 4 gennaio 2022, la 34esima edizione del Cimento Invernale di Nuoto di Loano , promosso dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazio ...