Formisano | “Il calendario è stato realizzato seguendo un criterio”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Alessandro, responsabile Marketing del Calcio Napoli, ha parlato dall’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno alla vigilia della partita di campionato contro lo Spezia. Di seguito quanto evidenziato: “? Abbiamoildando il taglio che ci ha sempre contraddistinto in questi anni, ossia dare importanza al nostro territorio. Tutti sono stati ritratti in comportamento responsabili e in alcune zone della nostra Regione che sono preservati dai cambiamenti climatici ed altri problemi. Abbiamo fatto foto in luoghi fantastici trattando un tema molto delicato e sensibile. Il nostro impegno nel sociale è costante non ci fermeremo qui. Il principio che ci ispira è quello della resilienza. Abbiamo il dovere di accendere un faro sul sociale”. “Siamo alla 15a edizione, si ...

Sono legato in maniera particolare a La Spezia, so come vivono la passione per questo Sport' Luciano Spalletti e Alessandrohanno presentato il2022 del Napoli all'SSC Napoli ...Un tema forte di responsabilità sociale, voluto e attuato attraverso ildal capo delle operazioni del club partenopeo, Alessandro(nella foto con Dries Mertens), che è stato ...Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing del Napoli, è intervenuto in conferenza per parlare del calendario. Queste le sue parole in merito. “Gli ultimi 18 mesi ci hanno fatto appre ...Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Spezia.