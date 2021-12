Falsi vaccini, fermati a Palermo un leader No vax e un'infermiera (Di martedì 21 dicembre 2021) commenta La Digos di Palermo ha fermato tre persone per false vaccinazioni anti - Covid: per loro le accuse sono di corruzione, falso ideologico e peculato. I fermati sono Filippo Accetta, leader ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021) commenta La Digos diha fermato tre persone per false vaccinazioni anti - Covid: per loro le accuse sono di corruzione, falso ideologico e peculato. Isono Filippo Accetta,...

Advertising

SkyTG24 : Falsi vaccini, fermati a #Palermo leader No Vax e infermiera - Pino__Merola : Falsi vaccini, fermati a Palermo leader No Vax e infermiera - GDS_it : Falsi #vaccini, 100 euro all'infermiera per una siringa vuota. Lo ha accertato la Digos di #Palermo che ha fermato… - quotidianodirg : #Sicilia #falsivaccini Falsi vaccini, fermati a Palermo leader no vax e infermiera: facevano finta di inoculare sie… - RitaArso : RT @SkyTG24: Falsi vaccini, fermati a #Palermo leader No Vax e infermiera -