De Luca | “Non abbiamo aumentato le tasse Perso vantaggio importante sul covid”

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La nostra proposta "è quella di avere una azienda unica regionale dei trasporti" anche per contrastare le diseconomie. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del dibattito sulla legge di stabilità. "Noi nonostante tutto abbiamo acquistato mille autobus – ha detto ancora De Luca – 55 treni nuovi e quelli prima di noi neanche uno". "Questa legge di bilancio non è la raccolta delle richieste di tutti. E questo lo faremo per il futuro". Ha proseguito Vincenzo De Luca, intervenuto nel corso del dibattito sulla legge di stabilità 2022 della Regione Campania. Il Governatore ha ribadito che saranno accolte con rispetto le proposte "sia della maggioranza che dell'opposizione" ma in quest'aula "nella mattinata di oggi ...

