Covid Italia, Sileri: "Con i dati di oggi non servirebbero altre restrizioni" (Di martedì 21 dicembre 2021) "Se i dati di giovedì 23 dicembre", giorno della cabina di regia convocata dal premier Draghi per valutare la curva dei contagi Covid e la diffusione della variante omicron in Italia, "fossero quelli che abbiamo oggi, non ci sarebbe bisogno di ulteriori restrizioni. Se dovessimo invece avere un aumento mostruoso dei contagi, a questo punto dobbiamo valutare il numero dei ricoveri, i posti letto che vengono occupati. Se i dati dovessero essere quelli di oggi, andrei cauto con ulteriori restrizioni". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite a 'Non stop news' su Rtl 102.5. "L'Italia – ha aggiunto – ha fatto dei passi avanti rispetto agli altri Paesi con il Green Pass e poi con il Green Pass rafforzato".

