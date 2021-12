Come stimolare il clitoride per provare piacere (Di martedì 21 dicembre 2021) Cos’è e dove si trova La parte visibile del clitoride, ovvero il glande, si trova verso l’alto, alla congiunzione delle piccole labbra. Questa parte sensibile e ricca di terminazioni nervose non è che l’appendice esterna di un organo molto più esteso, nascosto all’interno del corpo. Se vi è mai capitato di osservarvi con uno specchietto, Come suggeriscono molte sessuologhe, saprete che a occhio nudo può sembrare un innocuo bottoncino, coperto da un cappuccio (o prepuzio clitorideo). Quando non siete eccitate è possibile che sia nascosto alla vista, ma potete provare a sentirlo con le dita. Per trovarlo vi basta scendere con delicatezza con la punta del dito medio dal pube all’intersezione tra le grandi labbra, fino a incontrare un piccolo rigonfiamento. Se non siete sicure di esserci e non vi sentite a vostro agio a ... Leggi su dilei (Di martedì 21 dicembre 2021) Cos’è e dove si trova La parte visibile del, ovvero il glande, si trova verso l’alto, alla congiunzione delle piccole labbra. Questa parte sensibile e ricca di terminazioni nervose non è che l’appendice esterna di un organo molto più esteso, nascosto all’interno del corpo. Se vi è mai capitato di osservarvi con uno specchietto,suggeriscono molte sessuologhe, saprete che a occhio nudo può sembrare un innocuo bottoncino, coperto da un cappuccio (o prepuzioo). Quando non siete eccitate è possibile che sia nascosto alla vista, ma potetea sentirlo con le dita. Per trovarlo vi basta scendere con delicatezza con la punta del dito medio dal pube all’intersezione tra le grandi labbra, fino a incontrare un piccolo rigonfiamento. Se non siete sicure di esserci e non vi sentite a vostro agio a ...

