Claudio D’Alessio figlio di Gigi D’Alessio accusato dalla ex colf e condannato | la replica | “Processo al nome”

"Oggi contavo di chiudere questa storia definitivamente, ma toccherà aspettare gli altri gradi di giudizio". È un passaggio del commento di Claudio D'Alessio alla condanna in primo grado incassata nell'ambito del Processo per la presunta aggressione ai danni della ex colf che lo aveva denunciato. Si chiude così il primo capitolo giudiziario, cui seguono i commenti del giovane e del padre, Gigi D'Alessio. Claudio D'Alessio condannato in primo grado: la replica del figlio di Gigi D'Alessio La sentenza a carico del figlio di Gigi

