C'era una volta… l'amore? Carlotta e Luca (Di martedì 21 dicembre 2021) La settima puntata della prima stagione di C'era una volta… l'amore? è andata in onda martedì 21 dicembre 2021 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata da Carlotta e Luca. Carlotta e Luca sono una coppia in crisi per la personalità da eterno Peter Pan di Luca, nonostante che abbia 27 anni contro i venti della compagna. Entrambi sono di Milano ma si sono conosciuti a Sarzana (Spezia) dove lei ha una casa e lui soggiorna per motivi di studio. Resisteranno alle pressioni del programma e all'intervento della psicoterapeuta Gaia Polloni? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla fine.

