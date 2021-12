Campagna vaccinale, tornano i drive through in Irpinia (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 22 dicembre saranno attivi i drive through di Avellino e Ariano Irpino per la vaccinazione anti-covid. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino potranno prenotarsi per la terza dose “booster” e “addizionale” a partire dalle ore 14.00 di oggi 21 dicembre fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotarsi basterà iscriversi sulla piattaforma regionale accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/ I drive through saranno attivi il 22 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.00 presso i comuni di Ariano Irpino (Contrada Orneta) e Avellino(Pianodardine). Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 22 dicembre saranno attivi idi Avellino e Ariano Irpino per la vaccinazione anti-covid. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino potranno prenotarsi per la terza dose “booster” e “addizionale” a partire dalle ore 14.00 di oggi 21 dicembre fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotarsi basterà iscriversi sulla piattaforma regionale accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/ Isaranno attivi il 22 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.00 presso i comuni di Ariano Irpino (Contrada Orneta) e Avellino(Pianodardine). Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere ...

