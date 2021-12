Calcio: inchiesta Inter su plusvalenze, indagine per falso in bilancio (Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Lo spunto della procura di Torino sulle plusvalenze nel mondo del Calcio 'ispira' anche i magistrati di Milano: se dalle verifiche sui bilanci del Milan "non emergono criticità", si indaga invece su una decina di contratti di "calciatori minori" la cui contabilizzazione nei bilanci 2017-2018 e 2018-2019 ha accesso l'Interesse dei pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli, che hanno fatto acquisizioni nella sede dei nerazzurri e in quella della Lega serie A per prendere i contratti sotto la lente della magistratura. L'ipotesi di reato, nei confronti di ignoti, è di falso in bilancio, ossia di aver 'gonfiato' alcuni valori per rispettare i parametri del fair play finanziario. In particolare, per quanto riguarda uno dei due anni su ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Lo spunto della procura di Torino sullenel mondo del'ispira' anche i magistrati di Milano: se dalle verifiche sui bilanci del Milan "non emergono criticità", si indaga invece su una decina di contratti di "calciatori minori" la cui contabilizzazione nei bilanci 2017-2018 e 2018-2019 ha accesso l'esse dei pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli, che hanno fatto acquisizioni nella sede dei nerazzurri e in quella della Lega serie A per prendere i contratti sotto la lente della magistratura. L'ipotesi di reato, nei confronti di ignoti, è diin, ossia di aver 'gonfiato' alcuni valori per rispettare i parametri del fair play finanziario. In particolare, per quanto riguarda uno dei due anni su ...

