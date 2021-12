Amadeus col cuore in mano: “per me e Giovanna è stato straziante” (Di martedì 21 dicembre 2021) Amadeus, la pandemia, il lockdown e la profonda trasformazione di suo figlio Josè. La sua emozionante confessione. Cosa ha raccontato il conduttore? Amadeus e Giovanna Civitillo-AltranotiziaAmadeus e quel 5 marzo 2020. Il coronavirus è una minaccia che sta diventando sempre più pericolosa e l’Italia si ferma. In un attimo si chiudono scuole, cinema, teatri, luoghi di lavoro, locali pubblici come bar, ristoranti, luoghi pubblici come giardini, ville comunali. Il caos scompare dai nostri occhi e dalle nostre orecchie. Resta soltanto un silenzio assordante che regala soltanto angoscia. Iniziano a spuntare i tricolori sui balconi con la scritta ‘Andrà tutto bene’. Dalle finestre e dalle terrazze dei condomini arriva la musica ed intanto, all’interno delle abitazioni, si legge, si guarda il computer e si ... Leggi su altranotizia (Di martedì 21 dicembre 2021), la pandemia, il lockdown e la profonda trasformazione di suo figlio Josè. La sua emozionante confessione. Cosa ha raccontato il conduttore?Civitillo-Altranotiziae quel 5 marzo 2020. Il coronavirus è una minaccia che sta diventando sempre più pericolosa e l’Italia si ferma. In un attimo si chiudono scuole, cinema, teatri, luoghi di lavoro, locali pubblici come bar, ristoranti, luoghi pubblici come giardini, ville comunali. Il caos scompare dai nostri occhi e dalle nostre orecchie. Resta soltanto un silenzio assordante che regala soltanto angoscia. Iniziano a spuntare i tricolori sui balconi con la scritta ‘Andrà tutto bene’. Dalle finestre e dalle terrazze dei condomini arriva la musica ed intanto, all’interno delle abitazioni, si legge, si guarda il computer e si ...

