Ultime Notizie Roma del 20-12-2021 ore 16:10 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’agenzia Europea del farmaco ha dato il via libera alla commercializzazione condizionata nell’Unione Europea del vaccino anti covid-19 Solid prodotto da Novak si tratta di un vaccino a base di proteine e dati esaminati agenzia soddisfa i criteri lo fai per efficacia sicurezza e qualità È il quinto vaccino contro il virus del covid autorizzato in Europa ma intanto l’azienda farmaceutica moderna annunciato oggi che continuerà a sviluppare un vaccino specifico controllava e omicron del virus Sars COV la cui sperimentazione clinica ferma la compagnia si prevede comincerà all’inizio del 2022 l’Unione Europea monitorerà le misure degli Stati per frenare la quarta Ondata della aggravata dalla variante omicron ed esaminerà la proporzionalità e la brevità delle misure ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 dicembre 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’agenzia Europea del farmaco ha dato il via libera alla commercializzazione condizionata nell’Unione Europea del vaccino anti covid-19 Solid prodotto da Novak si tratta di un vaccino a base di proteine e dati esaminati agenzia soddisfa i criteri lo fai per efficacia sicurezza e qualità È il quinto vaccino contro il virus del covid autorizzato in Europa ma intanto l’azienda farmaceutica moderna annunciato oggi che continuerà a sviluppare un vaccino specifico controllava e omicron del virus Sars COV la cui sperimentazione clinica ferma la compagnia si prevede comincerà all’inizio del 2022 l’Unione Europea monitorerà le misure degli Stati per frenare la quarta Ondata della aggravata dalla variante omicron ed esaminerà la proporzionalità e la brevità delle misure ...

