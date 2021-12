Truffa del Messaggio SMS con link

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Occorre prestare sempre molta attenzione agli sms che riceviamo. Mai fare click su uncon leggerezza. Il raggiro è dietro l’angolo. Esistono molte varianti delladelSMS ma la logica è sempre la stessa : creare undi allarme o di avviso urgente, inserire unbreve il cui indirizzo non è subito visibile e far atterrare il malcapitato sulla pagina web creata ad arte per sembrare quella del servizio indicato o del negozio online di turno con lo scopo di rubare gli accessi dell’utente o i dati personali e bancari. Un esempio di smsldino : «Attenzione! Un dispositivo non riconosciuto risulta collegato al suo conto Online. Se disconosce tale accesso segua la procedura al» Non aprite maibrevi che ...

LA FRASE DEL GIORNO Svelò la truffa dei diamanti venduti ai clienti Mps: rischia il posto il whistleblower di Banki… - reportrai3 : Il fulcro della mega truffa era il meccanismo di valutazione del diamante. Gli investitori e i risparmiatori si riv…

Giulio De Santis per il 'Corriere della Sera - ed. Roma'delle finte modelle 2 Giovane, bionda e pure modella. Con una bellezza raffinata in stile rococò, tipico della sua città natale, Parigi. Sono le sembianze virtuali assunte su ...Ci sono 3 diversi modi per aumentare la potenzamining e guadagnare di più: comprare ... Chainmine èo è Affidabile Si tratta di una piattaforma troppo giovane per dire che è una. ..."Contrordine compagni!". viene da pensare a Guareschi e la sua satira anni '50, vedendo la vicenda delle proposte Ue per migliorare l'efficienza delle abitazioni nel continente. Un negozio utilizzato dai fruitori del reddito cittadinanza come un bancomat. Si andava lì, si fingevano transazioni di acquisti inesistenti con la carta del sussidio per poi ricevere dal ...