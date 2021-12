Reddito di cittadinanza, Tangorra (commissario Anpal): “Non è un disincentivo a occupazione. Divano? Parlerei più di trappola della povertà” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ’Metadone di Stato’, ‘incentivo al Divano’. Questi i commenti del centrodestra e di Matteo Renzi sul Reddito di cittadinanza da molti mesi a questa parte. Una narrazione spazzata via dai dati durante la presentazione del Rapporto Anpal, l’Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro, sui beneficiari del Reddito di cittadinanza. È Raffaele Tangorra, commissario straordinario Anpal, ad affermare che “il Reddito di cittadinanza non è un disincentivo per essere occupati”. Sono i dati aprile 2019 – settembre 2021 a raccontare che “sono stati attivati sono stati 1 milione e mezzo di rapporti di lavoro”. Secondo il commissario le “persone che hanno la licenza elementare o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) ’Metadone di Stato’, ‘incentivo al’. Questi i commenti del centrodestra e di Matteo Renzi suldida molti mesi a questa parte. Una narrazione spazzata via dai dati durante la presentazione del Rapporto, l’Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro, sui beneficiari deldi. È Raffaelestraordinario, ad affermare che “ildinon è unper essere occupati”. Sono i dati aprile 2019 – settembre 2021 a raccontare che “sono stati attivati sono stati 1 milione e mezzo di rapporti di lavoro”. Secondo ille “persone che hanno la licenza elementare o ...

