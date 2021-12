La pirata della strada dell'incidente in Val di Fassa è stata arrestata (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - E' stata arrestata nella notte l'autrice dell'investimento mortale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Fontanazzo di Mazzin di Fassa in Trentino. La 'pirata', datasi alla fuga dopo aver provocato l'incidente, è una donna di 33 anni di origini romene che da alcuni anni vive in Val di Fassa. La giovane donna è stata rintracciata dai carabinieri della Compagnia di Cavalese in un garage di Canazei e successivamente condotta in caserma per l'interrogatorio. La vittima è Clelia Nicolao, 67 anni, operatrice socio sanitaria in pensione, mamma di due figlie, che viveva a Campitello di Fassa. Al momento dell'investimento la donna stava attraversando le strisce pedonali ... Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - E'arrenella notte l'autrice'investimento mortale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Fontanazzo di Mazzin diin Trentino. La '', datasi alla fuga dopo aver provocato l', è una donna di 33 anni di origini romene che da alcuni anni vive in Val di. La giovane donna èrintracciata dai carabinieriCompagnia di Cavalese in un garage di Canazei e successivamente condotta in caserma per l'interrogatorio. La vittima è Clelia Nicolao, 67 anni, operatrice socio sanitaria in pensione, mamma di due figlie, che viveva a Campitello di. Al momento'investimento la donna stava attraversando le strisce pedonali ...

