La Juventus anticipa Inter e Milan | bomber a gennaio | ma serve un addio

Advertising

TheMattDP10 : ??PAZZESCO JUVENTUS: Cherubini anticipa tutti? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus anticipa

... lesto a servire centralmente Makengo: il francese entra in area e di puntail tentativo ... che in una situazione di classifica sempre più difficile dovrà ora affrontare laa Torino. ...... neutralizzata da Szczesny, un altro cross basso respinto da De Ligt (cheArnautovic) e ... Lainvece non perdona confermandosi cinica: al 24' Cuadrado si sgancia, dribbla Svanberg e ...La Juventus continua a essere alla ricerca di un bomber e pianifica di anticipare Inter e Milan per un obiettivo: ma occhio all'ostacolo ...Il possibile addio di Muriel all'Atalanta spinge i bergamaschi a trovare un sostituto: lo scambio che anticiperebbe Juventus e Inter ...