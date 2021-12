Inchiesta Bbc | Uccisione di massa in Birmania

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’esercito birmano ha effettuato almeno quattro uccisioni didi civili lo scorso luglio in cui sono morti almeno 40 uomini: è quanto emerge da un’della Bbc che l’emittente britannica pubblica oggi sul suo sito. L’articolo è accompagnato da un video in cui i residenti di uno dei villaggi presi di mira trovano i corpi di alcune delle vittime in una fossa comune. La Bbc cita testimoni oculari e sopravvissuti alle stragi, secondo i quali molte delle vittime sono state anche torturate. Qui il Video I militari birmani hanno compiuto uccisioni didi civili nel luglio scorso. La denuncia parte da un’della Bbc, che parla di almeno 40 uomini uccisi. Testimoni oculari e sopravvissuti hanno riferito che i militari, alcuni dei quali molto giovani, anche 17enni, hanno radunato gli abitanti ...

