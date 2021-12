Giancarlo Magalli: chiusura anticipata per il suo programma Una parola di Troppo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Giancarlo Magalli spopola sul piccolo schermo, amatissimo dal pubblico over ma anche dai più giovani. Il conduttore ha detto addio a “I Fatti Vostri” e da novembre è sbarcato nel pomeriggio di Rai2 con “Una parola di Troppo“, un quiz prodotto dalla società “Stand by me“. Una collocazione complicata e ascolti altalenanti, fermi tra il 3 e il 4% di share. Troppo poco per l’azienda? Secondo Dagospia a Viale Mazzini avrebbero deciso di non allungare la trasmissione, con la conclusione prevista venerdì 24 dicembre. Nessun ritorno in onda a gennaio. Fonti Rai a FqMagazine confermano quanto svelato dal sito diretto da Roberto D’Agostino: la trasmissione a dicembre subirà uno stop. Assicurano però che fosse già previsto in precedenza e con un ritorno in onda nel 2022 non da escludere. Una settimana fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021)spopola sul piccolo schermo, amatissimo dal pubblico over ma anche dai più giovani. Il conduttore ha detto addio a “I Fatti Vostri” e da novembre è sbarcato nel pomeriggio di Rai2 con “Unadi“, un quiz prodotto dalla società “Stand by me“. Una collocazione complicata e ascolti altalenanti, fermi tra il 3 e il 4% di share.poco per l’azienda? Secondo Dagospia a Viale Mazzini avrebbero deciso di non allungare la trasmissione, con la conclusione prevista venerdì 24 dicembre. Nessun ritorno in onda a gennaio. Fonti Rai a FqMagazine confermano quanto svelato dal sito diretto da Roberto D’Agostino: la trasmissione a dicembre subirà uno stop. Assicurano però che fosse già previsto in precedenza e con un ritorno in onda nel 2022 non da escludere. Una settimana fa ...

