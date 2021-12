Docenti e ATA con vuoti di contributi: la procedura per inviare all’Inps la domanda di riscatto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alcuni dipendenti della scuola (Docenti e personale ATA) hanno un periodo "vuoto" di contributi cassa stato dovuto al fatto che per una determinata nomina esiste una decorrenza giuridica ed una successiva decorrenza economica in quanto per ritardi nelle operazioni di nomina (ruolo o incarico) la presa servizio (dalla quale decorrono i versamenti alla cassa stato) è avvenuta con giorni o mesi di ritardo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alcuni dipendenti della scuola (e personale ATA) hanno un periodo "vuoto" dicassa stato dovuto al fatto che per una determinata nomina esiste una decorrenza giuridica ed una successiva decorrenza economica in quanto per ritardi nelle operazioni di nomina (ruolo o incarico) la presa servizio (dalla quale decorrono i versamenti alla cassa stato) è avvenuta con giorni o mesi di ritardo. L'articolo .

