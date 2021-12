CR7, al via i lavori per una villa da 8,2 milioni in Portogallo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cristiano Ronaldo si prepara a modo suo alla vita post-ritiro. Come riporta il Daily Mail, il campione dello United ha ordinato la costruzione di una villa da 7 milioni di sterline, pari a 8,2 milioni di euro, su un terreno nella zona di Quinta da Marinha, sulla costa del Portogallo. Rimane ancora qualche dubbio sull’utilizzo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cristiano Ronaldo si prepara a modo suo alla vita post-ritiro. Come riporta il Daily Mail, il campione dello United ha ordinato la costruzione di unada 7di sterline, pari a 8,2di euro, su un terreno nella zona di Quinta da Marinha, sulla costa del. Rimane ancora qualche dubbio sull’utilizzo L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie CR7, al via i lavori per una villa da 8,2 milioni in Portogallo: Cristiano Ronaldo si prepara… - CalcioFinanza : Cristiano Ronaldo, al via i lavori per una villa da 8,2 milioni di euro in Portogallo - lexsterr : che #deligt fosse venuto alla #juventus per accostarsi a #Ronaldo era fin troppo evidente. Per cui via #Cr7 e via… - giuppy1991 : @orso_marino @_Morik92_ @BryanRoyAjax Intendevo che le prestazioni sportive e non di questi ultimi 3/4 anni non son… - ERYREY72 : @VlnN94 Non giocano col fuoco: lo sanno già. Poi Raiola che dice che DL deve fare uno step,ovviamente imbeccato dal… -