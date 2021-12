Covid-19 | impenna crescita contagi | in ultima settimana +40% | morti +27%

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Da quanto emerge dall'analisi dei numeri nei bollettini quotidiani forniti da Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, nellaappena trascorsa, 13-19 dicembre 2021, ida-19 in Italia sono saliti del 40,47% rispetto allaprecedente 6-12 dicembre: in totale 163.648 casi contro 116.499 (+47.149 casi). La curva dellarispetto alle ultime settimane, quando l'incremento dei casi andava calando e comunque rimanendo intorno al 20-25% (15-21 novembre +27,5%; 22-28 novembre +25,5%; 29 novembre-5 dicembre +23,3%; 6-12 dicembre 15%).Per quanto riguarda i decessi, nell'sono aumentati del 27,36% (810 vs 636): un dato che "spezza" al rialzo l'andamento ondulatorio delle ultime settimane, ...

La curva epidemica sie in una settimana i casi segnano un +40,4% e raggiungono un assoluto che non si vedeva ... come alzare le difese, il virus riempie reparti e intensive. "Italia in ...I grafici mostrano una curva che parte da quasi zero contagi all'inizio del mese e siprogressivamente, con i malati che raddoppiano nel giro di poche ore. Il numero di ricoverati per...Da nove mesi a sette, forse perfino a cinque. Sul super green pass dei vaccinati e dei guariti potrebbe arrivare la riduzione della durata già in settimana, quando il Governo si riunirà per varare alt ...MACERATA - In provincia di Macerata ora l’aumento della curva epidemica segue quello regionale. Incidenza ancora più bassa rispetto alla media marchigiana, (222 positivi in una ...