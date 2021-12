"Come fa a essere fuorigioco?". La furia di Pioli su Massa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Massa ha deciso di annullare il gol del pareggio del Milan contro il Napoli per un presunto fuorigioco di Giroud. L'arbitro di Imperia nel mirino della critica ma anche Pioli, stizzito, è finito sul banco degli imputati Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021)ha deciso di annullare il gol del pareggio del Milan contro il Napoli per un presuntodi Giroud. L'arbitro di Imperia nel mirino della critica ma anche, stizzito, è finito sul banco degli imputati

Advertising

AleAntinelli : Per come la vedo io la stazione Av di Bologna deve essere stata progetta dai creatori di Squid Game. Anni che trans… - fattoquotidiano : LA BOMBA DEL SOTTOSEGRETARIO | Ciò che sfugge è come sia possibile che i processi che l'ex cavaliere ha in corso (q… - TeresaBellanova : .@ItaliaViva si colloca saldamente nel campo riformista. È il PD che invece di distribuire patenti deve chiarire se… - lellacmilan : RT @MICHELESIMONEit: Ma come fa ad essere fuorigioco attivo (tra l'altro rivisto al var) quello di un giocatore a terra, bloccato e anticip… - ConsultingGF : @il_federic Lo hai scritto tu questo: vuoi essere creduto. Esattamente come chi stai accusando. -