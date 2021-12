Voglio un’Europa per i giovani | dice Ursula von der Leyen

Leggi su linkiesta

(Di domenica 19 dicembre 2021) Pubblichiamo il discorso integrale della presidente della Commissione europeavon derin occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico presso l’Università Cattolica Cari studenti e care studentesse, cari docenti e care docenti, è per me un grande piacere essere qui oggi in questa magnifica sala, circondata da arte e storia. Ma è un piacere ancora più grande essere qui con voi, studenti, studentesse e corpo docente, che riempite di vita questi antichi chiostri, tramandando conoscenze e valori di generazione in generazione. Oggi siamo riuniti per celebrare il primo secolo dell’Università Cattolica e l’inizio del centunesimo anno accademico. Dalmbre 1921 la Cattolica ha formato generazioni di leader italiani. La generazione del dopo-guerra, che ha scritto la costituzione italiana e ha ricostruito il Paese. E poi la ...