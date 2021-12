Vercelli, sciatore 15enne cade in pista: muore in ospedale per le ferite riportate. I gestori dell’impianto: “Non abbiamo parole” (Di domenica 19 dicembre 2021) Un ragazzo di quindici anni è morto all’ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per i gravi traumi subiti alla testa a causa di una caduta sulle piste da sci di Alagna Valsesia (Vercelli). L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 18 dicembre sulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad Alagna. Il ragazzo era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale novarese. “Non abbiamo parole: Monterosa 2000 si stringe intorno alla famiglia di questo povero ragazzo – ha detto Andrea Colla, direttore amministrativo della società che gestisce gli impianti di risalita – Monterosa 2000 inoltre è a totale disposizione delle forze dell’ordine e dei soggetti competenti per le verifiche del caso legate a questa tragedia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Un ragazzo di quindici anni è morto all’Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per i gravi traumi subiti alla testa a causa di una caduta sulle piste da sci di Alagna Valsesia (). L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 18 dicembre sulladi rientro che da Pianalunga riporta ad Alagna. Il ragazzo era stato trasportato in elisoccorso all’novarese. “Non: Monterosa 2000 si stringe intorno alla famiglia di questo povero ragazzo – ha detto Andrea Colla, direttore amministrativo della società che gestisce gli impianti di risalita – Monterosa 2000 inoltre è a totale disposizione delle forze dell’ordine e dei soggetti competenti per le verifiche del caso legate a questa tragedia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Vercelli, sciatore 15enne cade in pista: muore in ospedale per le ferite riportate. I gestori dell’impianto: “Non abbi… - fattoquotidiano : Vercelli, sciatore 15enne cade in pista: muore in ospedale per le ferite riportate. I gestori dell’impianto: “Non a… -