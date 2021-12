Tragedia in Valsesia | morto un giovane sciatore | aveva 15 anni e si trovava su un tracciato rosso

Advertising

news_mondo_h24 : Tragedia in Valsesia, morto un ragazzo di 15 anni dopo una caduta in pista -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Valsesia

Un ragazzo di quindici anni è morto all'ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per i gravi traumi subiti in una caduta sulle piste da sci di Alagna(Vercelli) . L'incidente è avvenuto ieri, nella tarda mattinata, sulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad Alagna. Il ragazzo era stato traportato in elisoccorso all'ospedale ...in, dove un ragazzo di 15 anni è morto per i traumi alla testa subiti dopo una caduta sulle piste da sci di Alagna, a . L'incidente è avvenuto ieri, nella tarda mattinata, ...15enne cade sulla pista da sci, muore in ospedale. Novara - Aperta un'indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare se le dotazioni di sicurezza che indossava fossero omologate ...Roma, 19 dicembre 2021 - Tragedia sulle piste da sci. Un ragazzo di quindici anni è morto oggi all'ospedale Maggiore di Novara, dove era stato ricoverato, nel reparto di rianimazione, per i gravi trau ...