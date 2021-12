Tampone negativo per accedere allo stadio: da quando sarà obbligatorio (Di domenica 19 dicembre 2021) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il Governo sarebbe pronto a mettere in atto una norma molto stringente che riguarda tutti gli amanti del calcio che si recano allo stadio a sostenere la propria squadra del cuore. Supporters of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Venezia FC at stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 22 August 2021. Naples stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-61-026Prima di Capodanno infatti, dovrebbe entrare in vigore una norma che prevederà l’obbligo di possedere un Tampone negativo per partecipare a grandi eventi, come le partite allo stadio appunto. Ciò varrà anche per i vaccinati, anche se in possesso di Green Pass (che resta ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il Governo sarebbe pronto a mettere in atto una norma molto stringente che riguarda tutti gli amanti del calcio che si recanoa sostenere la propria squadra del cuore. Supporters of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Venezia FC atDiego Armando Maradona Naples Italy on 22 August 2021. NaplesDiego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-61-026Prima di Capodanno infatti, dovrebbe entrare in vigore una norma che prevederà l’obbligo di possedere unper partecipare a grandi eventi, come le partiteappunto. Ciò varrà anche per i vaccinati, anche se in possesso di Green Pass (che resta ...

