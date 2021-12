Solo lacrime per Simone di Pasquale per i saluti a Ballando con le stelle: niente vittoria con Bianca (Di domenica 19 dicembre 2021) Un vero peccato, un grandissimo peccato perchè Simone di Pasquale e Bianca Gascoigne avrebbero davvero meritato la vittoria. In primis perchè la bella figlia del calciatore, è stata la più brava sulla pista di Ballando con le stelle, in secondo luogo perchè ha avuto al suo fianco uno dei più grandi maestri del programma di Milly Carlucci. Sarebbe stata una vera e propria consacrazione. Nella serata dell’addio, anche la coppa del numero 1. Purtroppo però Solo lacrime per Simone di Pasquale nella sua ultima puntata di Ballando con le stelle. Ma anche tanta consapevolezza di aver fatto benissimo in questa edizione del programma, ma in generale sempre. Perchè è stato un maestro che ha dato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 dicembre 2021) Un vero peccato, un grandissimo peccato perchèdiGascoigne avrebbero davvero meritato la. In primis perchè la bella figlia del calciatore, è stata la più brava sulla pista dicon le, in secondo luogo perchè ha avuto al suo fianco uno dei più grandi maestri del programma di Milly Carlucci. Sarebbe stata una vera e propria consacrazione. Nella serata dell’addio, anche la coppa del numero 1. Purtroppo peròperdinella sua ultima puntata dicon le. Ma anche tanta consapevolezza di aver fatto benissimo in questa edizione del programma, ma in generale sempre. Perchè è stato un maestro che ha dato ...

