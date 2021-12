Sofia Goggia show | vince anche il Super - G in Val d' Isère Curtoni 3ª

(Di domenica 19 dicembre 2021) Val - d'(Francia) - Inarrestabile: l'azzurra ha vintoil- G in Val - d'Isere , dopo la vittoria di ieri in discesa, con il tempo di 1'19"23. Sul podioElena ...

Val - d'Isère (Francia) - Inarrestabile: l'azzurra ha vinto anche il Super - G in Val - d'Isere , dopo la vittoria di ieri in discesa, con il tempo di 1'19"23. Sul podio anche Elena Curtoni, terza con 1'19"74. Tra le due ...E' valanga rosa. Ci sono tre italiane nelle prime quattro posizioni del super gigante della Val d'Isere.vince davanti alla norvegese Mowinckel, che spezza sul più bello i sogni di tripletta azzurra. Infatti, dietro di lei chiudono Elena Curtoni, terza e Federica Brignone, quarta. Continua ...Inarrestabile la marcia di Sofia Goggia . Continua il momento magico della sciatrice bergamasca , che ha dettato legge nel supergigante di Coppa ...Secondo successo in val d’Isère dopo la discesa libera di ieri. Sofia eguaglia Deborah Compagnoni con 16 vittorie ...