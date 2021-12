Scuole chiuse a Benevento: attività in presenza se c’è finalità di inclusione sociale (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Aumentano i contagi e da lunedì Scuole chiuse a Benevento. Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza con la quale viene sospesa l’attività didattica in presenza nelle Scuole sul territorio comunale da lunedì 20 dicembre. Inserita, però, un’integrazione all’interno dell’ordinanza: la possibilità di mantenere le attività in presenza nel caso qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. L’ORDINANZA VISTI: -il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Aumentano i contagi e da lunedì. Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza con la quale viene sospesa l’didattica innellesul territorio comunale da lunedì 20 dicembre. Inserita, però, un’integrazione all’interno dell’ordinanza: la possibilità di mantenere leinnel caso qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettivascolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. L’ORDINANZA VISTI: -il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza ...

