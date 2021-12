Scooter contro auto in sosta, muore un giovane (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Scooter contro auto in sosta: morto un diciannovenne, mentre un coetaneo è in pericolo di vita. È accaduto questa mattina attorno alle 5 a Torre Annunziata, lungo corso Vittorio Emanuele III. A procedere nelle indagini sono gli agenti del locale commissariato di polizia, che stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro: secondo una prima ricostruzione il mezzo, per cause in corso di accertamento, all’altezza dell’incrocio tra via Cavour e via Fontana sarebbe andato a sbattere contro una vettura ferma a bordo strada. L’impatto è stato terribile e sul selciato sono rimasti i due ragazzi: quando sono arrivati sul posto, i soccorritori del 118 hanno capito che per uno dei due giovani, originario del quartiere napoletano di Ponticelli, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) –in: morto un diciannovenne, mentre un coetaneo è in pericolo di vita. È accaduto questa mattina attorno alle 5 a Torre Annunziata, lungo corso Vittorio Emanuele III. A procedere nelle indagini sono gli agenti del locale commissariato di polizia, che stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro: secondo una prima ricostruzione il mezzo, per cause in corso di accertamento, all’altezza dell’incrocio tra via Cavour e via Fontana sarebbe andato a sbattereuna vettura ferma a bordo strada. L’impatto è stato terribile e sul selciato sono rimasti i due ragazzi: quando sono arrivati sul posto, i soccorritori del 118 hanno capito che per uno dei due giovani, originario del quartiere napoletano di Ponticelli, ...

