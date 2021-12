Sci, Sofia Goggia: "Ho vinto di coraggio" (Di domenica 19 dicembre 2021) Val d'Isere, 18 dicembe 2021 - Settimo sigillo consecutivo per Sofia Goggia in discesa libera; imbattibile in velocità la bergamasca. Non solo successo in Val d'Isere ma anche vetta della classifica ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Val d'Isere, 18 dicembe 2021 - Settimo sigillo consecutivo perin discesa libera; imbattibile in velocità la bergamasca. Non solo successo in Val d'Isere ma anche vetta della classifica ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia vince anche la discesa di Val d'Isere. E' il terzo successo stagionale dell'azzurra, in testa alla cla… - _8Debora_ : RT @UFinanzieri: SOFIA #GOGGIA SIGNORA DELLO #SCI: GRANDE SODDISFAZIONE PER LE #FIAMMEGIALLE #OrgoglioItaliano. #Sofia #Goggia in testa al… - lavocedialba : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Bassino 22^nella discesa di Val d’Isère, trionfa Sofia Goggia! - VanityFairIt : La campionessa bergamasca ha vinto la settima discesa libera consecutiva di Coppa del Mondo. la quindicesima vittor… -